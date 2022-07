Salerno, sfruttamento dei corsi d'acqua: scattano sanzioni, un pozzo sequestrato

Lungo le sponde del fiume Picentino, nel tratto in cui attraversa il comune di Giffoni Sei Casali, i carabinieri hanno scoperto due punti di prelievo abusivi; l'acqua veniva prelevata con due pompe autoadescanti alimentate da motori a scoppio e utilizzata per scopi irrigui. I militari hanno provveduto ad individuare l'utilizzatore dei dispositivi ed a contestare illeciti amministrativi per un importo fino a 40.000 euro. I militari della stazione carabinieri forestale di Sarno, nel corso di un controllo finalizzato a verificare la regolarità delle emissioni in atmosfera in una cava di estrazione, invece, hanno scoperto un pozzo di emungimento acqua attivo ma non autorizzato e privo di contatore di portata.

APPROFONDIMENTI IL CASO Crisi idrica, è allarme nel Sannio: «Ora vanno attivati... L'AMBIENTE Allarme siccità: in calo il bacino idrografico di Garigliano... IL CONTRASTO Reati ambientali, firmato il protocollo tra le Procure di Benevento...

Hanno quindi proceduto a porre sotto sequestro amministrativo il pozzo e informato la competente Autorità amministrativa per le verifiche del caso.