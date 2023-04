Salerno, il Molo Mafredi apre alle navi da crociera grandi: tre arrivi in sei giorni

Lunedì al Molo Manfredi arriva la nave della compagnia Costa Crociere, giovedì sarà la volta della Mein Schiff 6 e domenica dell’Arcadia È la prima delle tre grandi navi da crociera che in appena sei giorni appariranno dall’orizzonte marino per entrare nel porto di Salerno: non c’è un attimo di tregua e non c’è respiro, c’è spazio soltanto per il lavoro, i preparativi e l’attesa. Il calendario di scali della nuova stagione turistica registra appuntamenti in sequenza e momenti significativi, da cerchiare in rosso: lunedì 17 aprile ad ora di pranzo arriverà la Costa Fortuna e sarà la prima volta che una nave di proprietà della compagnia Costa Crociere attraccherà al Molo Manfredi, facendo così scalo all’attrezzata e operativa banchina della Stazione Marittima Zaha Hadid, sempre più al centro delle rotte crocieristiche internazionali che solcano il Mediterraneo.

Una vacanza a Salerno e dintorni sarà quella che aspetta i crocieristi che lunedì a ora di pranzo scenderanno dalle scalette della nave, pronti alle escursioni in città o nei siti più belli della provincia, dalla Costiera Amalfitana ai templi di Paestum. Ripartiranno in serata e, se le condizioni climatiche lo permetteranno, la Costa Fortuna verrà salutata da una cerimonia organizzata dal personale della Stazione Marittima di Salerno.