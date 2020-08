Ne avrà almeno per 30 giorni il 37enne di Castellabate che ieri sera, in sella alla sua Ducati, si è scontrato con una Opel Corsa, lungo la Via del Mare, all’altezza dell’incrocio di via Giosuè Carducci. Il motoveicolo, secondo una prima ricostruzione, è andato ad impattare contro l’automobile, che stava completando la manovra di svolta sulla Via del Mare. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Givi che ha trasferito il 37enne in ospedale. Illeso, invece, l’occupante dell’automobile, anch’esso di Castellabate. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. Il 37enne è fuori pericolo di vita, ma resta ricoverato presso l’ospedale Ruggi di Salerno a causa dei politraumi riportati. Disagi anche alla circolazione visto che l'incidente si è verificato in un orario di punta lungo la principale strada di collegamento tra i comuni costieri a sud di Agropoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA