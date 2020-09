Sempre più in salita il ritorno in classe, la mancanza di spazi non si risolve a meno di due settimane dall’avvio delle lezioni. Il Comune, vista la grave carenza di aule, ha chiesto ufficialmente al ministero dell’Istruzione l’autorizzazione a disporre i containers all’esterno delle scuole. «Si tratta di una soluzione di emergenza – annuncia l’assessore all’istruzione, Eva Avossa – sono strutture temporanee già pronte. Fino ad ora però il ministero non ci ha ancora risposto». La disposizione dei containers all’esterno delle scuole con più difficoltà a reperire aule per accogliere gli studenti è una decisione comunicata dal Comune al ministero nella giornata di sabato. Nei giorni c’era stata la ricognizione degli alunni che sono ancora senza aule sul territorio: è emerso infatti che circa 1.200 studenti siano senza spazi a sufficienza per ripartire il prossimo 14 settembre. Una data che, a questo punto, sembra preoccupare moltissimo i dirigenti scolastici. Molte scuole non sono pronte. E stamattina scatta la presa di servizio dei docenti di ruolo e dei neo assunti, circa 370 tra Salerno e provincia.

