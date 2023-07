Manifatture Sigaro Toscano, firmato l'accordo integrativo per i dipendenti di Lucca e Cava de' Tirreni

Manifatture Sigaro Toscano ha firmato il rinnovo del contratto integrativo valido per il periodo 2023-2025 presso Unindustria Roma. Il nuovo accordo, come riporta una nota, si inserisce in un percorso in cui la valorizzazione delle «persone» è una priorità dell'azienda ed è stato ratificato dalle assemblee dei dipendenti che si sono tenute negli Stabilimenti di Lucca e Cava de' Tirreni.

Consiste in «percorsi formativi professionalizzanti, progetti nell'ambito della sicurezza sul lavoro, investimenti, equilibrio di genere, supporto alla genitorialità, assistenza intragenerazionale e welfare» che sono solo alcuni dei temi affrontati nel nuovo contratto di secondo livello. Potenziate iniziative di welfare già introdotte nel 2018 con forme di welfare cosiddetto «puro» e possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi welfare utilizzando una piattaforma. L'ad Stefano Mariotti ribadisce «l'importanza di un sistema di relazioni industriali solido e costruttivo con le parti sociali, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil».

«La definizione dell'accordo è stata possibile - dichiara il direttore delle risorse umane, Carmen Chindemi - grazie all'affidabilità di tutti gli interlocutori presenti al tavolo negoziale.