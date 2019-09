Domenica 29 Settembre 2019, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada dedicata ad un eroe dell’Arma dei carabinieri, quel tenente che sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, trasformata in discarica di rifiuti speciali, scarti di edilizia, e forse anche di altri rifiuti pericolosi. Via Marco Pittoni a Castel San Giorgio, da zona residenziale, complice il silenzio o le sviste di chi avrebbe dovuto controllare, negli anni è divenuta una specie di discarica al servizio di una azienda edile che deposita all’aperto scarti di materiale per costruzione, pezzi igienici in ceramica, tegole, fusti probabilmente di vernice o pittura altamente inquinante. Insomma il tutto a pochi metri da cooperative residenziali e parchi abitati.Il suolo dove il materiale è stato accantonato negli ultimi anni è un terreno privato, ma all’aperto, senza recinzione, che confina con una strada pubblica e di fatto proprio a pochissimi metri dai balconi di alcune cooperative e parchi residenziali. Se tra i vari rifiuti ci fossero anche resti di amianto, tutte queste persone inconsapevolmente sarebbero esposte da svariati anni ad un grosso pericolo per la loro salute. Il tutto nell’indifferenza di chi avrebbe dovuto controllare. La zona oltretutto non è in un’area di montagna o collinare, ma al centro di una delle frazioni più importanti di Castel San Giorgio, quella di Lanzara. Quindi sotto gli occhi di chiunque e visibile da ogni angolazione. Proprio a pochi metri dalla discarica negli ultimi mesi si sta anche realizzando una nuova costruzione e quindi al cantiere i controlli e le verifiche si sono sprecati, ma stranamente la discarica nessuno l’ha mai vista. Un mistero che prima o poi qualcuno sarà chiamato a svelare.