Strada Ravello-Castiglione chiusa fino alle 14. Monta la polemica: «L’avviso solo sui social»

Resterà completamente chiusa al traffico fino alle 14 di oggi la provinciale che unisce Ravello alla statale 163 Amalfitana. E questo per i lavori di posa della condotta in cui convoglieranno i reflui destinati all nuovo impianto di depurazione consortile progettato in località Marmorata.

L’intervento, realizzato dalla Provincia di Salerno, prevede chiusure a tempo nelle ore diurne e la chiusura totale di notte. Ma ieri pomeriggio con una nota di Palazzo Sant’Agostino, si comunicava che per questa mattina l’importante arteria di collegamento sarebbe rimasta chiusa al traffico dalle 9 alle 14.

Una disposizione che ha colto di sorpresa molti cittadini che, non essendone a conoscenza, sono stati impossibilitati ad attraversare il tratto interdetto al traffico.

E per questo è montata la polemica nonostante la comunicazione sia stata veicolata attraverso la pagina facebook del comune di Ravello.

«Questa diposizione andava comunicata in largo anticipo e con apposita cartellonistica» hanno scritto sui social alcuni residenti della zona. Comunque sia la chiusura sarebbe stata operata per ripulire il manto stradale dai troppi detriti che non garantiscono le condizioni di sicurezza.

Un intervento, a quanto pare sollecitato dalle autorità locali, che secondo alcuni, giustamente, l’impresa avrebbe potuto praticare anche di notte. I lavori niziati il 13 marzo scorso dovrebbe concludersi, secondo il cronoprogramma, il prossimo 25 aprile.