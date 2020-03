© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo l’assalto ai treni per la corsa di ritorno vero Sud si registrano centinaia di arrivi in tutta la provincia. Sui social, la tendenza è quella di inveire contro chi è in viaggio per la paura dei contagi. Eppure una fuga responsabile oltre che necessaria.«Due settimane fa, quando l’Università è stata chiusa, ho deciso di restare a Milano. Non erano ancora chiare le dimensioni della diffusione del contagio e mai avrei potuto immaginare che di lì a pochi giorni la situazione avesse assunto un risvolto così drammatico. Inoltre, prima di tornare a casa avevo la necessità di essere certa di non aver contratto il virus per tutelare la mia famiglia. I corsi all’Università sono frequentati da ragazzi di tutto il mondo e ci sono studenti che provengono anche dai paesi individuati, poi, zone rosse, come Lodi e Codogno. Così ho scelto l’autoquarantena».«La fortuna ha voluto che, proprio il giorno prima, mi fossi recata a fare la spesa nelle quantità necessarie per provvedere a tre o quattro giorni. I miei genitori poi mi hanno spedito il famoso pacco dal Sud pieno di cibo familiare che mi ha fatto sentire meno sola e, la seconda settimana ho fatto la spesa online, presso una catena di supermercati che effettua consegne a domicilio. Il fattorino, munito di guanti e mascherina, mi ha lasciato la spesa davanti alla porta. Io ho aspettato che lui si infilasse nell’ascensore prima di uscire a recuperarla».«In realtà, considerato il susseguirsi degli avvenimenti che nulla di buono presagivano, con cancellazione della sessione d’esame, avevo deciso di tornare a casa una volta scaduto il quattordicesimo giorno della quarantena. Con i miei abbiamo pensato che il modo meno rischioso per me e per gli altri fosse tornare in auto».«Mio padre è venuto a Milano sabato mattina, proprio mentre si paventava la possibilità che la Lombardia venisse delimitata come zona rossa. Non vi era la certezza, ma col passare delle ore, la fuga della notizia sul decreto che avrebbe firmato il presidente Conte di lì a breve, ha gettato tutti nel panico. Mio padre ha immediatamente chiamato il numero verde della Regione Lombardia per spiegare che stava entrando in regione per prendermi e portarmi a casa. Non ho dovuto effettuare alcun tampone dal momento che non presentavo sintomi e avevo già osservato la quarantena in via precauzionale. L’idea era quella di ripartire il mattino dopo, ma sempre più insistente era il pericolo di rimanere bloccati a Milano. Così, in tutta fretta, siamo ripartiti. Abbiamo chiamato la polizia municipale di Eboli per lasciare loro il mio nominativo, comunicando il mio ingresso in città. La Asl mi ha detto che, non avendo sintomi, non era necessario effettuare il tampone ».«Mi sono sentita in trappola. Ho avuto paura di non avere più la possibilità di tornare a casa. Il mio pensiero è subito andato a quanti sono costretti a scappare dal proprio Paese per sopravvivere. Ho sentito forte la paura di trovare qualcuno che fermasse il mio viaggio verso casa. Da questa terribile esperienza è necessario che la nostra comunità tragga un importante insegnamento: la libertà va custodita come la conquista più preziosa».«È doveroso rientrare rispettando le regole».«Come facevo a Milano. Guardando dalla finestra quello che accade. Sperando che, finito l’incubo, tutti i sogni tornino al loro posto».