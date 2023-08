Amalfi, arrestato mentre tenta di truffare un anziano di 13mila euro

Aveva telefonato a casa dell'anziano prospettando problemi di giustizia con il figlio e chiedendo soldi per aiutarlo. I carabinieri di Amalfi, però, avevano sotto osservazione del truffatore e lo hanno seguito acciuffandolo in flagranza di reato mentre si faceva consegnare alcuni monili in oro.

Valore del bottino, circa 13mila euro che, però, è stato salvato e restituito all'anziano. Per Michele Tulanti, invece, è scattato l'arresto per truffa aggravata nei confronti di anziani. A sui carico potrebbero esserci altri colpi.