Dal 2021 fino a tempi più recenti avrebbe perseguitato in ogni modo la ex moglie, non accettando la fine della relazione. Fino agli ultimi episodi, che gli erano costati gli arresti domiciliari, circa una settimana fa, dopo l’ennesima segnalazione alla polizia del commissariato di Nocera Inferiore. Ora è arrivato il tempo del processo, con il giudizio immediato richiesto dalla Procura per un uomo di 54 anni, precedentemente sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, rappresentata dal legale Fabio Annosi.

L’imputato risponde di maltrattamenti e stalking. In tempi diversi - secondo le accuse - attraverso gesti di violenza fisica e morale, avrebbe maltrattato la compagna. Più volte lo avrebbe fatto - secondo una serie di denunce presentate nel tempo - sotto l’effetto di sostanze alcoliche. A questo vanno aggiunte le tante offese rivolte alla vittima: l’ex le avrebbe promesso di crearle problemi in famiglia, oltre che con i figli, millantando di raccontare i comportamenti della donna nel passato. In un’altra occasione, invece, l’uomo avrebbe colpita la donna con schiaffi e pugni, al punto da crearle uno stato di ansia e malessere tale da costringerla a vivere in un clima di convivenza intollerabile. Per quest’accusa la Procura contesta anche l’aggravante, per l’imputato, per aver agito sotto effetto di sostanze alcoliche. La seconda accusa è quella di atti persecutori: dalle informazioni messe insieme dal pm titolare del fascicolo, il 54enne avrebbe tempestato la ex di messaggi e vocali, dal contenuto ingiurioso e minatorio, oltre che ad effettuare appostamenti presso casa sua.

Avrebbe fatto anche di più, bussando alla sua porta più volte, insultandola e pretendendo un confronto, dopo averla fermata per strada mentre si trovava in compagnia della figlia. Inoltre, con uno spray scrisse delle frasi dal contenuto ingiurioso nel cortile, adiacente all’abitazione della vittima. Tutti comportamenti che provocarono alla donna un fondato timore per la propria incolumità. Proprio qualche settimana fa, nonostante una prima misura applicata dal gip - divieto di avvicinamento - l’uomo era tornato alla carica, spingendosi nuovamente a minacciare la ex e violando, di fatto, la prescrizione imposta dal tribunale. La Procura di Nocera aveva attivato la procedura del codice rosso, con il riscontro immediato alla denuncia della vittima, con la raccolta di elementi probatori da parte degli agenti del commissariato di polizia.

Attraverso dei video, infatti, era stato ripreso l’imputato camminare verso casa della vittima. Ragion per cui, il pm aveva chiesto e ottenuto un aggravamento della misura, con gli arresti domiciliari. Ora il processo, con la formula del giudizio immediato per i gravi indizi raccolti nei riguardi del 54enne.