Venerdì 13 Settembre 2019, 06:30

Un testamento falso, che non corrispondeva al vero nel suo contenuto, almeno secondo le accuse, per ereditare tutti i beni lasciati dalla propria madre. Per il reato di uso di atto falso, in concorso, due persone di Nocera Inferiore sono state rinviate a giudizio al termine dell’udienza preliminare. Secondo le accuse della procura nocerina, i due, un uomo e una donna, fratelli, avrebbero falsato il testamento del proprio genitore, al fine di trarne un «indebito profitto». Due sono invece le persone che risultano ora parti offese nel procedimento, rientranti nello stesso nucleo familiare. I fatti risalgono al lontano 2013, periodo nel quale i due imputati effettuarono una visita presso lo studio di un notaio nel comune di Siano, per procedere alla pubblicazione del testamento olografo della madre deceduta un mese prima.Il documento, in possesso dei due, aveva come finalità l’accettazione dell’eredità della totalità dei beni in loro favore. In ragione di ciò, secondo una denuncia sporta poi in seguito, i due avrebbero però fatto uso di un testamento olografo falso.