Nocera-Pagani, vagono si staccano dal treno merci e viaggiano senza controllo

La polizia ferroviaria e tecnici di Rfi sono al lavoro per scoprire le cause che hanno portato alcuni vagoni merci a transitare senza alcuna guida tra le stazioni di Nocera Inferiore e Pagani. Il convoglio, privo della motrice e quindi senza macchinista, ha attraversato anche i passaggi a livello che si trovano lungo il percorso che è lungo poco più di tre chilometri e che erano rimasti aperti, per fortuna senza provocare incidenti. I vagoni hanno terminato la loro corsa nel binario morto della stazione di Pagani. Probabilmente si erano staccati da un treno merci che era fermo alla stazione di Nocera Inferiore. Si tratta di carri Rgs aperti e senza abitacolo che vengono utilizzati per trasportare tubi e container oppure per trasportare materiale durante lavori lungo i binari. Infatti in alcuni tratti della linea storica Napoli Salerno sono in corso interventi notturni per sostituire le traversine di cemento e il convoglio cantiere è fermo alla stazione di Nocera Inferiore.