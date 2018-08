Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Dal ministero di Giustizia arrivano 67mila euro a Sarno. I fondi predisposti consentiranno al Comune di completare i lavori di ristrutturazione dell'ufficio del Giudice di Pace al prolungamento Matteotti.La sede, da tempo, presenta di diverse criticità strutturali, dalle infiltrazioni a piccoli cedimenti esterni.Alcuni interventi sono stati già realizzati, ma mancano opere importanti per dare piena attuazione al piano di ristrutturazione e riqualificazione. Il fondo stanziato permetterà di operare in maniera globale.L'intera facciata della sede è deturpata da scritte e frasi minacciose, alcune cancellate alla meno peggio. Sarà predisposto, con ogni probabilità, anche un nuovo piano di sicurezza e videosorveglianza.L'ufficio, punto di riferimento anche per i paesi limitrofi, è stato nel tempo anche fulcro di proteste a causa del paventato rischio di chiusura.«La somma - spiega l'assessore al contenzioso, Eutilia Viscardi - sosterrà anche le spese di funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace».