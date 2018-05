Venerdì 18 Maggio 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:53

Dopo il ritrovamento di una parte del velivolo sparito domenica pomeriggio nel Cilento, continuano le ricerche in mare tra Castellabate e Pollica. Sarà impiegato anche un robot subacqueo, messo a disposizione della Capitaneria di Porto di Napoli da un privato, per scandagliare il fondale, soprattutto in prossimità del luogo del rinvenimento del pattino di atterraggio dell'ultraleggero Savannah. Nessuna traccia ancora delle due persone che erano a bordo: il 56enne Giuseppe De Maggio di Messina e la 53enne Rossella Gimignano di Catanzaro. Con il passare delle ore, tuttavia, si affievolisce sempre più la speranza di ritrovare i due in vita. Il velivolo era decollato domenica a Castiglione del Lago ed era diretto a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia.