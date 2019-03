Domenica 17 Marzo 2019, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagano per i biglietti di un aereo che li avrebbe portati in Madagascar, per festeggiare il Capodanno, ma vengono truffati da un tour operator a dieci giorni dalla partenza. È successo a sette persone, che hanno versato circa 15mila euro ad un uomo che aveva promosso attraverso i social una vacanza nell’ isola dell’oceano indiano. Ora è stato denunciato per truffa ai carabinieri, con querela sporta dall’avvocato di Nocera Inferiore, Francesco Vicidomini, su mandato di una delle sette persone raggirate. Il presunto agente, cui si erano rivolte le vittime, viveva da qualche anno in Madagascar. Tra i pacchetti vacanza che avrebbe venduto a diverse agenzie in Italia, tra le quali una in provincia di Salerno, c’era pure quella scelta dal gruppo. Lo scorso ottobre gli interessati, alcuni residenti in Sicilia e al Nord Italia, oltre che a Nocera Inferiore, erano partite con il pagamento dei primi bonifici. Circa duemila euro a partecipante, con soldi versati su un conto indicato dal presunto agente. Agli inizi del mese di dicembre, i sette avevano saldato la propria quota su un conto localizzato in una filiale di Milano. Tutte le coordinate per il pagamento erano state indicate dallo stesso uomo, attraverso una email. Da qui in poi, si sarebbero registrati i primi problemi.Nei mesi di ottobre, novembre e fino alla metà dicembre, l’operatore turistico aveva più volte rassicurato il gruppo sull’acquisto dei biglietti aerei, fornendo consigli su come festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e descrivendo le attrazioni dell’isola e le escursioni da effettuare. Con tanto di foto dei luoghi. In una fase successiva, inviò un documento che avrebbe provato l’acquisto dei biglietti. A metà novembre, per sedare le pressioni di alcuni del gruppo, inviò i biglietti della tratta Catania-Roma in coincidenza della tratta del volo intercontinentale. Un volo che i sette non faranno mai. Infatti, il 19 dicembre, l’uomo spiegò di aver abbandonato il Madagascar per un incidente subito da un suo cliente e che, rientrato in Italia, avrebbe restituito i soldi a tutti i ragazzi coinvolti nella storia.