Vaga sui binari, il treno riesce a fermarsi in extremis. Tragedia sfiorata a Sarno lungo la tratta Salerno - Caserta.

Il fatto è accaduto intorno alle 19.30, in località Foce zona attraversata dalla linea ferroviaria. Un uomo è stato sorpreso a vagare barcollando sui binari nella zona di confine con Palma Campania.



Ad accorgersene è stato il macchinista alla guida del treno Jazz, che con grande controllo e fermezza ha iniziato a suonato la sirena ed ha attivato i freni e tutti i dispositivi di sicurezza per fermare il convoglio.



E’ riuscito così a bloccare la corsa del treno a pochi metri dall’uomo che, noncurante, ha continuato a camminare ai lati della linea ferrata.



Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno percorso via Sarno Palma, strada adiacente la ferrovia, riuscendo ad intercettare l’uomo. Sul posto anche un’ambulanza del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA