Vendita all'ingrosso senza licenza in una struttura abusiva: scatta il blitz

In seguito a un controllo della Polizia Locale di San Pietro al Tanagro, dei carabinieri della stazione di Polla guidata dal maresciallo Fabio d'Agostino, dei militari forestali sempre di Polla diretti dal maresciallo Leoluca Fontanile, a carico di un commerciante, legale rappresentante di un'azienda, il Comune di San Pietro al Tanagro ha chiuso per esercizio abusivo un'attività di commercio all’ingrosso dei generi compresi nel settore merceologico alimentare accertata

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Movida a Napoli, raffica di sanzioni dalla Polizia Municipale L'OFFENSIVA Napoli, alcol venduto ai minori l'offensiva del questore:... IL REPORTAGE Movida a Napoli, dai Decumani ai Quartieri «illegalità e...

Durante il sopralluogo è emerso che la struttura edificata è totalmente abusiva in quanto agli atti di ufficio dell’UTC

non risulta alcuna pratica edilizia inerente tale immobile è totalmente abusiva. Commerciante e proprietario dell'immobile sono due persone distinte. L’area è stata sottoposta a sequestro dai militari dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini e sono in corso le indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria.