Viveva tra escrementi di cane e rifiuti, salvata anziana 90enne a Nocera

Scoperta a vivere tra escrementi di cane e rifiuti di vario tipo. Un'anziana di Nocera Inferiore è stata soccorsa dai servizi sociali e dalla polizia municipale, in ragione delle allarmanti condizioni igienico-sanitarie nelle quali è stata trovava a vivere. L'allarme era stato lanciato proprio dagli uffici comunali. All'interno dell'appartamento, una volta fatta irruzione, sono stati trovati nove cani. Il Comune ha provveduto allo sgombero con apposita ordinanza firmata dal sindaco Paolo De Maio, con il ripristino e pulizia dell'appartamento.

La casa, infatti, si trovava «in condizioni igienico sanitarie pessime, poichè si avvertivano odori nauseabondi dovuti a deiezioni di animali presenti sul pavimento e forti odori dovuti alla presenza di nove cani in tutti gli ambienti, stoviglie lasciate con residui di cibo all'interno, valigie, borsoni ed indumenti acattastati in tutti gli ambienti.

Il tutto con grave pericolo per la salute di chi vi dimora e per l'intero vicinato».

Il luogo è stato dichiarato «inabitabile» mentre la donna è stata trasferita momentaneamente in una struttura provvisoria. I nove cani, invece, saranno nella competenza e gestione dell'Asl, che troverà per ognuno di loro un rifugio. L'anziana viene invece seguita dal personale del comune: avendo un'età avanzata, si dovrà valutare se sia in grado di badare a se stessa dopo quanto scoperto in casa sua.