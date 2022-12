Weekend gastronomico nelle locande delle “strettule”

Un weekend all'insegna dei percorsi gastronomici che le Strettule di Postiglione offrono per questi giorni di preparazione al Natale. Le antiche vie del centro storico, chiamate Strettule, diventano i luoghi di accoglienza delle locande che mettono in tavola i piatti della tradizione alburnina.

Comune e parrocchia hanno unito le forze insieme ad imprese locali e cittadini per questo evento del buongusto. Un appuntamento che stasera si mostra ai visitatori dalle ore 19 e domani dalle ore 11,30 e per tutta la giornata. Pietanze ma anche mercatini natalizi, giochi e divertimento con Babbo Natale per i più piccoli, le Strettule sono un evento per tutta la famiglia.

«Abbiamo voluto proporre un momento di festa e convivialità che coinvolgesse l'intera comunità - spiegano il sindaco, Carmine Cennamo, ed il parroco, don Martino De Pasquale - Lo stare insieme, ma anche presentare le nostre tradizioni migliori sono il faro di un grande lavoro che con questa prima edizione abbiamo organizzato».