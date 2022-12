Ventiquattresima edizione dei Cortili della Memoria, torna a Pagani l'evento natalizio a 10 anni dalla morte di Enzo Fabbricatore

Sabato 17 e domenica 18 dicembre torna l'appuntamento a Pagani con "I Cortili della Memoria".

Il classico presepe vivente, che ha caratterizzato il periodo natalizio paganese tra gli anni '80 e '90, torna con un'edizione ancor più significativa dall'omaggio collettivo del panorama culturale locale per Enzo Fabbricatore, ideatore e regista della rassegna scomparso dieci anni fa, nel 2012.

Le iniziative previste per l'edizione 2022, promosse come sempre dal "Teatro Gruppo Zero Due" con il patrocinio del comune di Pagani, trovano quest'anno la collaborazione di diverse realtà teatrali e artistiche del territorio, riunite per omaggiare la memoria di Fabbricatore: Casa Babylon Teatro, Ritratti di Territorio, I cuntisti di Cortimpiano, Recuperando le Tradizioni, Pagus, Ambress...Am' press, Ugo Maiorano, Collettivo Acca Teatro e tante altre realtà attive nel mondo della cultura.

Una partecipazione che interessa anche la parrocchia San Sisto II e Arciconfraternita della Madonna delle Galline, impegnate nella tradizionale tre giorni di eventi di avvicinamento al Natale.

Dopo un primo appuntamento di presentazione, tenutosi il 14 dicembre scorso presso il Salone dell'Annunziata del Santuario della Madonna delle Galline, le attività artistiche si terranno nell'antico quartiere di Barbazzano.



Un omaggio collettivo per ripercorrere la vita del compianto regista. Fabbricatore nel 1990 ideò e rappresentò per la prima volta "I Cortili della Memoria". L'iniziativa, impiantata nella tradizione del presepe napoletano del 700, ha visto nel tempo la partecipazione di migliaia di attori e figuranti, persone comuni e abitanti dei vicoli dei quartieri antichi delle città, a Pagani come nei comuni limitrofi.

Una delle prime edizioni si svolse in via Barbazzano a Pagani. Ed è li che quest'anno tornerà la manifestazione. Tra i cortili della antica arteria stradale saranno allestite le scene delle diverse compagini associative promuoventi liniziativa. Una sequenza di rappresentazioni teatrali tra sacro e profano che condurranno, come sempre, alla Natività, nella quale sarà intonato il canto di Sanť'Alfonso "Quanno nascette ninno".

Le altre scene saranno a cura di Casa Babylon Teatro, Ritratti di Territorio, I curtisti di Cortimpiano, Recuperando le Tradizioni, Collettivo Acca.

Non solo teatro ma anche musica, balli e cibo della tradizione, con il coinvolgimento dei residenti del quartiere e la collaborazione della locale parrochia di San Sisto II.

«Sono passati dieci anni ormai da quando papà se ne è andato - spiega il promotore Dino Fabbricatore - Con tante e tanti in questo lungo tempo ci siamo detti che era giusto ricordarlo insieme, in maniera congiunta. I dieci anni dalla morte ci sono sembrati la giusta occasione. Un ringraziamento particolare alle associazioni aderenti, alle compagnie teatrali, agli artisti e al comune di Pagani, che fin da subito ha voluto sostenere la nostra intuizione. Un grazie enorme anche ad Anna Garofalo, socia fondatrice del Gruppo Zero Due che da tempo aveva in mente questo progetto».

Un'iniziativa che potrebbe dar vita a tante nuove occasioni colletive di rilancio culturale.