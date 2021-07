Dieta e digiuno intermittente: tutto ciò che c'è da sapere spiegato in 2 minuti

Estate, caldo, prova costume: è proprio in questi mesi che il desiderio di trovare la giusta forma fisica si intensifica. E allora inizia la caccia alla dieta perfetta e al programma di allenamento più adatto alle nostre esigenze, il tutto con un solo unico obiettivo: ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Tra i regimi alimentari di cui negli ultimi tempi si è molto parlato, c'è quello del digiuno intermittente.

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta, la bevanda brucia grassi a base di frutta e verdura che vi... FOTOGALLERY Dieta, le mandorle non fanno ingrassare ALIMENTAZIONE Dieta, fragole: calorie, proprietà e benefici di questi frutti...

Tantissimi i dubbi su questa tipologia di dieta: fa male? È rischiosa? È efficace? Gli esperti vengono in nostro aiuto. In questo video scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sul digiuno intermittente. La cosa più importante da tenere a mente, però, la scopriamo subito: il digiuno è un atto medico e come tale può essere salutare, ma anche rischioso. Proprio perché mette il nostro organismo in condizioni di stress è assolutamente necessario rivolgersi sempre al proprio medico.