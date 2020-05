​La madre di due gemellini nati con il colore della pelle diverso racconta i dettagli dell'insolito caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In, duesono nati con il ce la loro mamma, una donna di 31 anni, deve chiarire spesso che entrambi sono suoi figli. Questa è la storia di Daniel e David Omirin, 1 anno.I loro genitori, Stacy e Babajide, residenti nella città di Lagos, hanno la pelle e i capelli scuri e al momento della nascita dei loro gemelli sono rimasti molto sorpresi. Daniel è identico ai suoi genitori e alla sorella maggiore, mentre David è nato con la pelle bianca e i capelli chiari.«Durante la gravidanza, non sapevamo delle loro differenze, quindi alla nascita è stata una grande sorpresa», ha raccontato Stacy al portale Bored Panda. «Il momento più sorprendente è stato quando il primo gemello, Daniel, è uscito con i capelli neri e il secondo, David, è nato con i capelli biondi», ha aggiunto.La donna ricorda che anche i dottori che l'hanno seguita durante il parto, che è stato eseguito con taglio cesareo, sono rimasti sorpresi e le hanno detto: «Sembra che i due gemelli non si somiglino affatto».La differenza tra i fratelli è dovuta al fatto cheuna condizione genetica ereditaria. Ciò è dovuto alle mutazioni di diversi geni, che producono una riduzione o una totale assenza di pigmento di melanina negli occhi, nella pelle e nei capelli.Esistono diversi tipi di albinismo e nel caso di David ha un albinismo oculocutaneo, che è caratterizzato da ipopigmentazione della pelle e dei capelli. Secondo le informazioni disponibili, il tasso di persone con albinismo in Nigeria è tra i più alti al mondo, con un numero stimato di oltre due milioni di albini.In quel paese africano, questo gruppo di persone subisce grandi discriminazioni a causa del diverso colore della pelle, che spesso porta alla povertà e alla mancanza di istruzione. Tuttavia, Stacy afferma che suo figlio non è mai stato il bersaglio di commenti negativi, anche se ammette che i suoi gemelli attirano l'attenzione della gente e spesso le chiedono quale sia il suo bambino.