​Si tatuano la data del loro futuro matrimonio, ma la pandemia ha fatto saltare, almeno per il momento, il loro giorno più bello

Francis Donald, 26 anni, e Fionnuala Kearney, 24 anni, come segno d'amore reciproco, si sono tatuati la data del loro matrimonio, ma l'evento è stato rinviato a causa della pandemia.La coppia residente nella città diè fidanzata dal dicembre 2017 e ha deciso di tatuarsi la data dello speciale evento durante l'ultimo giorno di vacanza in Turchia, che i giovani hanno fatto lo scorso scorso. Dunque, con i numeri romani si sono impressi sulla pelle la data delgiorno in cui avrebbero dovuto promettersi amore eterno nella buona e nella cattiva sorte.Tuttavia, a causa della graveche sta affliggendo tutto il mondo la cerimonia non si terrà, almeno non in quella data.Ora la coppia sta pensando di organizzare qualcosa di speciale in quel giorno per poterlo imprimere nella loro mente come un giorno indimenticabile. Probabilmente organizeranno una esibizione di paracadutismo i cui proventi andranno in beneficenza.