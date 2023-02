Grande Fratello Vip, torna Zio Rocco: una sbrisolona speciale nella "casa"

Il pastry chef Rocco Cannavino, meglio conosciuto come “Zio Rocco”, a grande richiesta torna a deliziare il palato degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la prima ospitata, in cui ha insegnato a preparare il maritozzo con crema di caffè al tiramisù, tutti i concorrenti sono impazziti per i suoi dolci golosi e innovativi.

In alto farina e mattarello, in prima serata su Canale 5, nel programma di Alfonso Signorini, si torna a impastare. E stavolta i gieffini si dovranno cimentare con una speciale sbrisolona al gusto di quattro cheese cake e fragole. La crema è realizzata con formaggio spalmabile, yogurt, panna e mascarpone, la stessa ideata per il cornetto “Santa Giorgia 2.0”, ispirato al dolce preferito della figlia.

«Ho utilizzato due farine del Molino Caputo, quella di semola di mais e la grano tenero della linea “pasticceria”, perché farine “deboli”, utili a preparare impasti che non devono lievitare, scariche di glutine, per frolle e panne montate, adatte per tutti i preparati da forno. Siamo riusciti a creare così un ibrido tra i due dolci, la sbrisolona e la cheescake», commenta Zio Rocco. Chissà che non la porti nei suoi laboratori di Napoli e di Pomigliano d’Arco, dove ogni giorno si sfornano migliaia di cornetti e di brioche di alta pasticceria, frutto di grande studio e sperimentazione dei gusti, con massima attenzione all’estetica e alla presentazione. Ogni mese Zio Rocco prepara inoltre un cornetto “limited edition” realizzato con prodotti del territorio.Morbido e gustoso, i napoletani e i turisti fanno la fila per accaparrarsi il cornetto speciale. Nelle sue creazioni si percepisce l’influenza della sua esperienza anche a Londra al ristorante Quaglino's, che vantava la consulenza dello chef Gordon Ramsay. Oggi il pastry chef classe 1984, è in grado di attirare clientela da tutta Italia, forte anche dei suoi seguitissimi social network, ed è pronto a nuove sfide internazionali, forte del successo delle sue ricette anche nel circuito di Acadèmia.tv.