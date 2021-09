Il pizzaiolo Franco Pepe riceve ad Amsterdam il premio "Best Chef Pizza"

Ad Amsterdam Franco Pepe è stato insignito del premio “Best Chef Pizza” ai Best Chef Awards 2021 nell'ambito del congresso che si è svolto nei giorni scorsi nella capitale olandese. Questo premio sottolinea il ruolo chiave del pizzaiolo italiano nel panorama internazionale come il migliore in questa nuova categoria creata per celebrare il miglior pizzaiolo del mondo.

Con l'obiettivo di sostenere il settore culinario e trasmettere un messaggio di ottimismo e speranza, l'evento di quest'anno ha avuto come slogan "Back to 'Live'. Back to Reality” (Ritornare a vivere. Ritornare alla realtà). Il congresso offre ai partecipanti un luogo di scambio di know-how con altri chef internazionali. L'evento durato 3 giorni ha previsto conferenze di esperti, tavole rotonde, meeting, oltre al Gala degli Awards, in cui è stato premiato il pizzaiolo casertano Franco Pepe.

Da generazioni la sua famiglia è legata al mondo gastronomico e all'arte della panificazione. Ma Franco si è reinventato e ha creato un approccio completamente nuovo, visionario e unico, concentrandosi su uno dei piatti più famosi e iconici d'Italia: la pizza. Il lavoro del pizzaiolo viene riconosciuto quindi in un contesto internazionale che valorizza l'impegno di grandi chef legati all'alta cucina.

“Ricevere questo premio è estremamente importante per me. Sono così orgoglioso che il mio lavoro venga riconosciuto a livello internazionale insieme ai migliori chef del mondo. Nel corso della mia carriera ho sempre cercato un dialogo e un punto di connessione con l'alta cucina, traendone insegnamenti che hanno permesso di dare sfogo alla mia creatività e innovazione. Questa è anche la seconda volta che ricevo un premio in Olanda. La prima volta è stata nel 2014, come ambasciatrice di “cittaslow”. Sono davvero grato agli organizzatori dei The Best Chef Awards per questo premio e continuerò a lavorare per far si che la pizza raggiunga sempre i più alti livelli nel mondo culinario", ha spiegato Pepe.