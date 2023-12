L’Antica Pizzeria Da Michele in the world apre una sede nel Metaverso

Martedì 12 dicembre alle 17:00, a l’Antica Pizzeria da Michele Aversa, sarà presentata la prima serie di NFT de l’Antica Pizzeria da Michele in the World e la galleria digitale nel Metaverso, realizzata in collaborazione con weHUB digital space.

Alla presentazione interverranno Alessandro Condurro e Francesco De Luca, AD della Michele in the world, e Gianluca Radice e Laura De Vincenzo di weHUB, e saranno svelati i primi tre NFT della serie che proietteranno il fondatore della storica sede di via Sersale, Michele Condurro, dal 1870 al futuro, nel web 3.0.

«Iniziamo dalla Campania per presentare una prima serie di NFT, con l’obiettivo finale di creare una vera e propria sede della Michele in the world nel Metaverso, dove si potrà acquistare la nostra pizza a ruota di carro, spiega Alessandro Condurro.

Questa azione proietterà sempre di più il nostro brand, forte di una storia di oltre 150 anni, verso il futuro».

«Questa attività ci permette di proseguire con il progetto già avviato attraverso la certificazione Blockchain, creando un ulteriore tassello in un ambito solo apparentemente lontano dalla ristorazione, ma che fa parte della nostra identità di brand internazionale, continua De Luca. In quest’ottica prevediamo ulteriori presentazioni di NFT nei nostri diversi store del mondo, attualmente 45, anche in paesi come Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi».

«Gli NFT si basano su tecnologia Blockchain, che garantisce tracciabilità e autenticità dell’oggetto a cui si riferiscono. Ciò vuol dire che gli NFT possono essere utilizzati per rappresentare qualsiasi tipologia di oggetto garantendo unicità e autenticità a chi li possiede, spiegano Gianluca Radice e Laura De Vincenzo, co-founder di weHUB.

L’Antica Pizzeria da Michele è un brand storico con un’anima globale che, come noi di weHUB, guarda al futuro. Curiosità, tecnologia e creatività da sempre contraddistinguono il nostro approccio e condividere con l’Antica Pizzeria da Michele un progetto così futuristico è davvero entusiasmante. I primi tre NFT che presentiamo danno il via ad una serie di collezioni dedicate alla storia di Nonno Michele che dal 1870 arriva fino al WEB3».