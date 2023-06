Una pizza per l'estate? Ma anche sette

Un evento nell'evento, targato Mulino Caputo.

Dalla vivacità dei 4 pomodori agli ingredienti che parlano d’Oriente, dalla proposta che strizza l’occhio agli aperitivi, con il condimento arricchito da spritz sferificato, a tanto, tanto mare (tonno, salmone marinato, tartare di scampi, ventresca di tonno etc).

C’era questo e molto altro nelle pizze presentate ieri a Napoli, in occasione della nona edizione di “Una Pizza per l’Estate By Mulino Caputo”.