Napoli Pizza Village, grande successo per la prima giornata alla Mostra d'Oltremare

Ottimo inizio per il PizzaVillage nella giornata di ieri. La serata inagurale, che ha visto come protagonista Gigi D'Alessio, è stata accolta con ottimo favore dal pubblico. Vista di buon occhio anche il cambio di location, infatti la Mostra d'Oltremare ha riscosso successo da coloro che hanno partecipato al festival.

«Il Pizza Village torna alla Mostra d’Oltremare ed è una grande soddisfazione, perché abbiamo lavorato già dall’anno scorso con gli organizzatori, su indicazione del sindaco, a localizzare l’evento qui, perché vogliamo rilanciare la Mostra d’Oltremare e perché un evento di questa forza, di questa importanza, di questo fascino, non può che stare qui. Infatti, il colpo d’occhio, entrando, è stato meraviglioso, davvero c’è un villaggio vero e proprio, tutto della pizza, e davvero ci si sente orgogliosi di questa realtà e di Napoli. Naturalmente – Ha dichiarato l’assessore al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato -, ringrazio gli organizzatori di aver voluto ancora una volta voluto nel nome dell’elemento e alimento più identitario della città, che è la pizza, organizzare questi dieci giorni di gusto, di degustazioni, però anche di musica, di spettacoli, e di presentazioni di grandissimi artisti legati a Napoli o napoletani. È, quindi, uno degli eventi più importanti che la città può ospitare e può offrire, ai cittadini napoletani ma soprattutto ai tantissimi turisti, tantissimi davvero, che ancora oggi, 16 giugno, affollano la nostra città. È un giorno felice».

«Siamo emozionatissimi, sembra di essere tornati indietro di 10 anni, quando proprio alla Mostra d’Oltremare abbiamo esordito con il Pizza Village – afferma Claudio Sebillo, organizzatore con Alessandro Marinacci dell’evento –. Questi anni hanno segnato il mondo della pizza e la dimensione dell’evento, quindi torniamo in Mostra d'Oltremare forti del grande lavoro realizzato nel tempo e guardiamo a questa edizione come se fosse un nuovo inizio, trovando pertanto ulteriori stimoli che, siamo certi, ci consentiranno di proseguire nel nostro percorso di crescita costante. Questa location può rappresentare per l’intera manifestazione un’opportunità in più per coinvolgere partner importanti, sia istituzionali sia commerciali, ma soprattutto garantire una progettualità organizzativa di ulteriore qualità».

Di seguito il programma dei prossimi giorni:

DOMENCA 18 GIUGNO

18:00 Area Ospitalità - Pizza e vino: matrimonio felice?

19:30 Terrazza Pizza Tales - Artigianato e Arte a Napoli

21:30 Palco Musica - The Kolors, Rico Femiano, Valerio Iovine, Decibel Bellini, Emiliana Cantone, Veronica Simioli, Daniele Sepe, Andrea Tartaglia

22:30 Palco - Premio Napoli d’aMare a Decibel Bellini, Emiliana Cantone, Jovine – Napoli calcio

LUNEDI’ 19 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales - Napoli svelata | La città che cambia raccontata dalle guide di viaggio e ristorazione

21:30 Palco Musica - Mr.

Rain e Sangiovanni, Mv Killa, Blair, Blu Staff, Peppe Iodice, Queen of Bulsara

22:30 Palco - Premio Napoli d’aMare a Peppe Iodice, Gianluca Isaia, Raffaele Carlino