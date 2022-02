Napoli, il ristorante e art gallery My Seacret ospiterà cena speciale con chef stellato

Sarà una cena one show con un tema forte a tavola e tutto intorno: il mare. Giovedì 3 marzo alle ore 21, il ristorante e art gallery My Seacret di via Chiatamone ospiterà una cena speciale, ideata e realizzata a quattro mani dallo chef resident Antonio Passariello e da Alfonso Caputo, stella Michelin di Nerano, con i fondali marini a fare da scenografia. Le pareti del ristorante ospitano infatti la mostra di fotografie di Pasquale Vassallo, fotografo subacqueo e biologo, scatti realizzati con la sua personale tecnica a mezz’acqua nel Golfo di Napoli con lo scopo di esplorare e raccontare le meraviglie del mondo sommerso.

APPROFONDIMENTI LA PASTICCERIA Nove nuovi dolci con le arance di Sorrento, si potranno assaporare... LA MOSTRA «My Sea», la mostra fotografica di Pasquale Vassallo tra... L'OPERAZIONE Lido, bar e ristorante a Pozzuoli: sequestro e denuncia a...

Molluschi, crostacei e pesci si ritrovano nelle portate accanto a tanti altri ingredienti della cucina campana, da Napoli a Nerano: il provolone del monaco, le cicerchie, i friarielli, la pasta di Gragnano. La mano degli chef si ritrova nelle tecniche di cottura e nelle consistenze, nelle contaminazioni con culture diverse. Gli ospiti avranno la possibilità di assaporare un menu unico, in cui il piatto più rappresentativo di Nerano, gli spaghetti alle zucchine, sarà servito come predessert. Il menu: calamari del golfo, zafferano, crema di cicerchia e polvere di olive nere linguine di Gragnano, lumachine di mare, menta selvatica e estratto al limone, tortelloni ripieni di gamberi rossi di Mazara, brodo di friarielli e spuma di provolone del monaco, ombrina confit con zucca in osmosi e cardamomo, crema di mandorle amare e riduzione di miso Spaghetti con zucchine. Piccola pasticceria, torta al cacao e caffè con pera al brandy e macarons alla vaniglia Il costo della cena, su prenotazione, è di 140 euro per persona, vini esclusi.

My Seacret è il nuovo ristorante fine dining di Napoli in cui la cucina napoletana contemporanea si fonde con l’arte e il design di giovani artisti dando vita ad un progetto unico nel suo genere: spazio intimo e raffinato, solo 22 coperti, opere e installazioni d’arte alle pareti e sui tavoli per un’esperienza sensoriale completa che coniuga vista, tatto, olfatto e gusto. Il progetto nasce da un’intuizione di Gm group, azienda napoletana leader nella produzione di cornici artigianali di alta qualità, in legno e 100% italiane, proprietaria da qualche anno anche del brand Le Voci di dentro, galleria e piattaforma online dedicata al design e alla produzione artistica contemporanea.