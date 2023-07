Napoli, «Il Catamarano» a tavola: salsiccia, friarielli, porchetta e purè di patate

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, che da sempre tra le sue specialità sforna fragranti e profumate pizze di ogni genere, ha voluto omaggiare l’estate e il mare con una delizia dalla forma insolita: il Catamarano.

La soffice creazione triplo gusto dello chef Tuccillo si compone di un impasto con farina mista e lievito madre a doppia lievitazione, che la rende ancora più leggera ed alveolata. Il ripieno, contenuto nei due «scafi», è composto da ingredienti selezionati, da un lato friarielli, salsiccia e provola e dall’altro porchetta, purè di patate e mozzarella. Sulla piattaforma centrale, poi, ci sono pomodorini, grana e una fresca cascata di rucola.

Colorato, appetitoso ed invitante il Catamarano, un’autentica delizia, è pronto a diventare il protagonista delle cene estive e non solo, ideale da condividere o, per i veri pizza lovers, da mangiare da soli, passando da un gusto all’altro, in un’esplosione di piacere, espressione della maestria e della creatività del Bakery chef Fabio Tuccillo.