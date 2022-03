Oro commestibile e gamberi: la ricetta della pizza luxury di Marro

Il must della prossima stagione in Costa Azzurra? Incredibile a dirsi, ma pare sia una pizza. Ma, attenzione, non la classica margherita o marinara bensì un'edizione deluxe che Alessandro Marro, del patron di un ristorante a Porto Cervo, ha ideato per un pubblico italiano ed internazionale, eccetto i russi.

La versione «smeralda» della più tipica ricetta partenopea è stata arricchita infatti con pregiati gamberi rossi di Mazara del Vallo, rosso di pelati San Marzano, burrata, granelle di pistacchio e, addirittura, frammenti d’oro commestibile. Un vero e proprio «gioiello» della gastronomia che Marro intende proporre ad ogni modo ad un prezzo non esorbitante, considerati i costi medi di Porto Cervo: 25 euro a pizza.

E i riscontri non mancano, visto che in vista dell'opening di giugno Marro ha già prenotazioni patinate: Alba Parietti Alba, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, Barbara Ovieni, Moreno Semprevero, Giacomo Urtis, Michela Persico, Daniele Rugani e tanti vip amici di Alessandro che frequentano i suoi ristoranti di Milano, e che ovviamente sono stati attirati dalla notizia dell'insolita ricetta.

Del resto, il nuovo locale potrà vantare anche una serie di divise studiate da un designer a la page sotto la guida dello stesso Alessandro, che proviene dal mondo della moda, e ben due super inaugurazioni: una a giugno ed una a luglio, per andare incontro alle numerose richieste già pervenute.

Il menù prevede però anche cucina mediterranea rivisitata in chiave fusion, sushi, pizzeria, panificazione, prodotti locali a chilometro zero provenienti da piccole aziende del territorio come vini locali e prodotti caseari nonché materie prime internazionali, all’insegna sempre del luxury food.

Chi arriverà in barca potrà usufruire della navetta come servizio per gli yacht e non mancherà il catering sulle barche e lo chef a domicilio, che proporrà anche Plateau Black Diamond, con assortimento di crudo , ma anche cotto, con king crab, astice, aragosta, gamberi sbollentati, caviale, o plateau di sushi con assortimento dei migliori tipi da degustare anche come antipasto.