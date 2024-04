Amadeus via dalla Rai (e non solo), da Fagnani a Sciarelli e Ranucci: chi potrebbe andarsene. E resta il caso Fiorello

Non solo Amadeus. La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima trincea di viale Mazzini. Anche se ha detto che con Amedeo Sebastiani non fanno mica tutto insieme. E che Discovery non si può permettere anche lui. Ricordando alla fine di essere libero, nel senso che «non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… solo a progetto. Io posso decidere sempre».