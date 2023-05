Il taglio del cuneo fiscale e contributivo per cinque mesi salirà di altri quattro punti fino a raggiungere i sette, ma solo per cinque mesi. È quanto prevede l'ultima bozza del decreto lavoro che approderà in consiglio dei ministri. All'articolo 34 si stabilisce come per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell'esonero è elevata da due punti a sei punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e a sette punti per i redditi fino a 25mila euro.