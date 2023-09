Bonus trasporti, click day di ottobre: via alle nuove richieste, quando e come fare domanda per gli abbonamenti

, il ritorno. Nel primo giorno del mese di settembre, i fondi per le agevolazioni sono finiti in poco tempo e tanti non hanno potuto ricevere il bonus. Il mese prossimo si aprirà la nuova finestra per ottenere l'agevolazione da 60 euro , introdotta con Dl Aiuti nel 2022 e rifinanziata più volte. I nuovi voucher saranno concessi senza risorse aggiuntive ma con i fondi residui non spesi a settembre e, come in passato, il portale accetterà le domande fino a esaurimento. Ecco come fare per non farsi trovare impreparati.