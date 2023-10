Victoria Beckham parla della presunta amante di suo marito, Rebecca Loos: «E' stato il periodo più difficile della mia vita»

Victoria Beckham ha parlato per la prima volta del dolore provato in seguito alle affermazioni sulla presunta relazione di suo marito David con la sua assistente Rebecca Loos. Quasi 20 anni dopo, la stilista ed ex spice girls, ricorda il dolore provato per quelle voci su una storia tra il marito e l'assistente mentre lui giocava in Spagna per il Real Madrid. La confessione è contenuta nel documentario Beckham che ripercorre la vita dell'ex calciatore dall'infanzia fino al suo ultimo ruolo di comproprietario della squadra statunitense dell'Inter Miami e che uscirà oggi su Netflik.