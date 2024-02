Satta-Berrettini, perché si sono lasciati? Dalla differenza d'età alla voglia di mettere su famiglia, le indiscrezioni: «Lui non se l'è sentita»

Perché è finita tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? La rottura è stata confermata ieri dal tennista in conferenza stampa da Montecarlo, ma le indiscrezioni li volevano separati già da tempo: lei ha festeggiato il compleanno da sola mentre lui era a Montecarlo ad allenarsi, ma i due già da gennaio non venivano visti insieme e non condividevano più foto di coppia.