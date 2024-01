Un accordo ormai alle spalle, un ingaggio da top club europeo e una clausola rescissoria che potrebbe fare la storia a Napoli. Victor Osimhen avrà tutti i riflettori puntati addosso la porssima estate, con i club più importanti del continente pronti a fare la corte al nigeriano azzurro per pagare la clausola e sottrarlo al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Oltre 100 milioni per portarlo subito via, una cifra che potrebbe riscrivere una pagina di storia azzurra: ma quali sono le cinque cessioni più remunerative nella storia del Napoli?