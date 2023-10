Napoli-Fiorentina in sei meme: il joystick di Meret e il tweet di De Laurentiis

Neanche il tempo di elettrizzarci per due poker di fila e una partitona contro il Real Madrid dei fenomeni, che siamo subito sprofondati nel baratro. N’ata vota. Gli azzurri non digeriscono la Fiorentina e ci tocca ancora una volta subirci lamentele che arrivano sferzanti da ogni lato, quasi tutte indirizzate verso i cambi scelti da mister Garcia più che dalla gestione della partita nel complesso. Vabbuò, ci tocca insomma un’altra settimana di stress. Come dite? C’è pure la sosta? Ah, bene. Almeno questa volta il presidente non ha twittato. O forse sì. Via con i meme!