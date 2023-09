Napoli-Lazio in cinque meme: dai messaggi su Instagram a Kim a Pedro come noi la domenica mattina

E ovviamente, la Lazio di Maurizio Sarri, contro chi poteva mai ritrovare la scienza dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato? Chiaro: il Napoli di Rudi Garcia, la sua vecchia amata banda azzurra. Al Maradona la luce si spegne dopo un tempo (no, purtroppo non quella dei dannati riflettori dell’impianto di Fuorigrotta che fanno impazzire le pupille degli esterni a ogni tentativo di stoppare un pallone alto), la ripresa è un incubo e da stasera a Napoli nessun ragazzo dalla folta chioma riccia - magari pure di nome Matteo - può ritenersi davvero al sicuro. Ma bando alle ciance, che qua non si parla di tattica: spazio ai meme, che per fortuna arrivano anche - in realtà, soprattutto - quando si perde.