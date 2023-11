Dopo gli ultimi risultati deludenti, il futuro di Rudi Garcia sembra ormai lontanissimo da Napoli. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha iniziato così a guardarsi intorno per capire a chi affidare quella che una volta era «la macchina perfetta» di Spalletti.

Se è vero che Igor Tudor sembra in pole position, non mancano le alternative per il club partenopeo. Ecco chi sono oggi gli allenatori senza contratto.