Napoli-Udinese in cinque meme: finalmente Kvaratskhelia

E alla settima partita della stagione, le controfigure dei giocatori del Napoli si riposarono. Gli azzurri di Garcia tornano finalmente a far divertire il proprio pubblico, rifilando quattro gol all’Udinese e salvando così centinaia di migliaia di scatoli di Gaviscon. Chi si aspettava un altro mal di stomaco dopo tutte le tarantelle di questi giorni, tra un’iscrizione al registro degli indagati per falso in bilancio e la minaccia di un conflitto nucleare - solo apparentemente rientrata - a causa di un paio di tik tok, si è dovuto ricredere. Questa volta, a differenza di domenica, i meme ci sono piovuti addosso: via col meglio del peggio.