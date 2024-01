Affari tuoi, l'oroscopo di Paolo Fox per il 2024: «Gemelli instancabili, l'Ariete avrà soddisfazioni». Tutti i segni

Paolo Fox è uno degli ospiti noti della serata finale della Lotteria Italia che sta conducendo Amadeus con il "suo" Affari Tuoi. L'astrologo più famoso di tutti sta raccontando ai telespettatori e al pubblico in studio, come sarà il 2024 per tutti i 12 segni zodiacali. Come ogni anno, ci saranno coloro che godranno di più fortuna e appoggio da parte dei pianeti e chi, invece, avrà qualche difficoltà in più. Ma niente paura perché per tutti i segni dovrebbe essere un anno abbastanza tranquillo.