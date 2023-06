Pagamenti Pos, in tabaccheria torna l'obbligatorietà del bancomat per sigarette, marche da bollo (e non solo)

Nessuna esenzione. L'obbligo di Pos per le tabaccherie è tornato in vigore. Un dietrofront avvenuto dopo la decisione presa lo scorso autunno. L’agenzia delle Dogane con una determinazione del 26 giugno 2023 (e immediatamente operativa) del direttore Roberto Alesse cancella la precedente posizione del 25 ottobre 2022 e firmata dal predecessore Marcello Minenna che escludeva l’obbligo dei pagamenti elettronici per i tabaccai in relazione alle vendite di sigari e sigarette (ma più in generale tabacchi), francobolli e bolli.

Una decisione che incide sulle quasi 50mila tabaccherie presenti in Italia. Le quasi 50mila tabaccherie italiane dovranno così rispettare l'obbligo che vale per i rivenditori di generi di monopolio nonché per i titolari di patentino