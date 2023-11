Rapporto Fondazione Allianz: giovani italiani pessimisti sul futuro

Sono circa 68 milioni le persone sotto i 40 anni che vivono in Gran Bretagna, Polonia, Germania, Grecia e Italia. Molti di loro non hanno conosciuto altro che crisi, altri soffrono perché l’emergenza climatica e le guerre sembrano improvvisamente privarli di ogni sicurezza. Alcuni appartengono alla “Generazione Y” (Millennials), altri alla “Generazione Z”. È un gruppo ampio ed eterogeneo che va dai 18 ai 39 anni. La maggior parte di loro si aspetta che la società diventi più ingiusta, insicura e divisa: Otto su dieci (80%) si chiedono apertamente se la loro generazione potrà avere figli.

Questo dato è il risultato impressionante dell'ansia che affligge i giovani europei, un carpe diem nero che ammanta la loro fiducia nel domani. Lo rivela lo studio europeo sull'impegno delle giovani generazioni intitolato “The Movers of Tomorrow?” (I promotori del domani?) realizzato dalla Fondazione Allianz, in collaborazione con l'Istituto Sinus: un'indagine su 10.000 giovani (tra i 18 e i 39 anni) con 312 domande e 2,6 milioni di risposte, che ha esaminato come i giovani europei in Germania, Grecia, Polonia, Gran Bretagna e Italia, vedono le loro società e il futuro, su temi di grande attualità, come il cambiamento climatico, la crescita economica, i diritti delle minoranze, la militarizzazione.