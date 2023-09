Tredicesime, il piano per detassarle: quanto vale il bonus in busta paga e per chi. Le simulazioni

Il governo è al lavoro sul piano per detessare le tredicesime. Come anticipato a fine agosto da Il Messaggero, l'operazione dovrebbe valere già a partire dalla busta paga extra di quest'anno, in arrivo a dicembre. In questo modo si vuole cominciare ad applicare la riforma fiscale, il cui impianto è stato approvato da governo e Parlamento. Sarebbe quindi uno dei primi decreti attuativi, da accompagnare alla legge di Bilancio.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere pronti per il 20 settembre. Il piatto forte della riforma fiscale è la «flat tax», che però è un obiettivo della legislatura difficilmente raggiungibile. Per il prossimo anno, risorse permettendo, dovrebbe essere attuata poi una prima riduzione delle aliquote fiscali, facendo scendere da quattro a tre gli scaglioni. Vediamo però quali sono le opzioni in campo per le tredicesime.