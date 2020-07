Alessia Marcuzzi e la dedica di Mia in un momento difficile: «Ti amo fino alla luna e ritorno»

Alessia Marcuzzi pubblica su Instagram la tenera dedica che le ha fatto la figlia Mia. La conduttrice sul social ha postato uno scatto del messaggio che le ha fatto trovare Mia, nata dalla passata relazione fra la conduttrice e l'ex compagno Francesco Facchinetti.

Un foglio scritto a penna, che recita. “Ti amo fino alla luna e ritorno. Grazie perché mi fai sentire meglio una volta”. Una bellissima dedica da figlia a mamma in un momento difficile. Mentre infatti Mia diventa sempre più protagonista del social della Marcuzzi, è scoppiato il caso del triangolo fra di lei, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Belen infatti, benché tutti abbiano regolarmente smentito, avrebbe trovato sull’ipad dell’ex marito alcun messaggi che palesavano la sua storia extraconiugale con la conduttrice.



Da allora il gossip su di loro non si è fermato, proprio mentre la Marcuzzi sembra essere in crisi col marito Paolo Calabresi....



