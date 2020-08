Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, fuga a Formentera dopo la tempesta sul tradimento con Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi in una romantica vacanza alle Baleari. Dopo la “tempesta” sul triangolo amoroso fra di lei, Stefano De Martino e l’ex moglie Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi parte alla Baleari assieme al marito, dimostrando che non c’è affatto la crisi coniugale di cui tanto si è parlato.



Invece di rispondere con post o commenti al gossip sulla liaison con De Martino, la conduttrice ha risposto trascorrendo molto tempo col marito, tanto con serate a casa (poi postate nelle stories) che con una in barca a Positano, regolarmente paaprazzata. Stavolta la coppia è stata sorpresa da “Chi” appunto alle Baleari mentre si scambiano un bacio appassionato. La conduttrice, Paolo Calabresi e la figlia Mia, nata dalla precedente relazione di Alessia con Francesco Facchinetti, è ospite nella villa di alcun amici.

Una vacanza d’amore e relax prima di partire, guarda caso, per la Sardegna, per condurre per la seconda volta il reality per coppie di Mediaset, il seguitissimo “Temptation Island”, che andrà in onda a settembre.



