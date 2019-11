Ambra Lombardo e il bacio con Gaetano Arena: «Sospetto che mi abbia spinto in questa trappola, fiducia tradita»

Naike Rivelli nuda su Instagram, attacca Heather Parisi

Si sentono traditi e ingannati. Con queste parole, protagonista del Grande Fratello , dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Kikò Nalli, commenta il presunto bacio col coinquilino. Da tempo si parlava del presunto scambio di effusioni e ultimamente sono stati pubblicati i relativi scatti.Ambra, pienamente appoggiata dal fidanzato, ha già proclamato la sua innocenza e ospite di Federica Panicucci a “Mattino Cinque” ha descritto il suo stato d’animo: “Ci sentiamo tremendamente traditi e ingannati – ha spiegato ai microfoni della trasmissione - Non ho l'ho mai baciato. Tra l'altro si tratta di un bacio in strada, allora sarei veramente fuori di testa”.Sarebbe opera di Gaetano per attirare su di se paparazzi e aumentare la sua notorietà: “Il mento di Gaetano è in sovrapposizione al mio in modo innaturale (…) Ho il grande sospetto che lui mi abbia voluto spingere in questa trappola. Ha tradito la mia fiducia”.