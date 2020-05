Amici Speciali, la proposta hot di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi: «Mettilo nelle mutande»

Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 07:39

. Lo spin off di Amici in onda su canale 5 parte già con tante risate, complice la profonda amicizia che lega Maria De Filippi eAl via su canale 5 il nuovo show di, uno spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo. Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.In questa prima puntata. In giuria( non in studio perchè rientrata dalla Spagna e quindi in quarantena) e. Quest'ultima è stata protagonista di un siparietto molto divertente con Maria De Filippi, le due sono amiche da anni. La Ferilli ha regalato alla De Filippi un cornetto rosso come portafrtuna che Maria ha legato alla cinta, non tenendo conto del suggerimento che le aveva dato l'attrice:In gara 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di “Amici”: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17;, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.