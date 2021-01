Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati? Spuntano indizi social

Sembra essere arrivato al capolinea il matrimonio fra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Si sono sposati nel 2016 ed ora, stando alle indiscrezioni del web, pare che la loro relazione stia vivendo una grande crisi.

LE STORIES DI ANDREA DELOGU

Prova della crisi fra Andrea Delogu e Francesco Montanari potrebbero essere alcune Instagram stories fatte dalla conduttrice, in una casa differente da quella in cui viveva col marito. A dare altri particolari il sito “Giornalettismo” secondo cui l’inizio della crisi sarebbe coincisa col lockdown da coronavirus sebbene le cause dell’allontanamento rimangono tuttora avvolte nel mistero. Dal canto loro i diretti interessati non hanno smentito ne confermato il gossip dai rispettivi account social social.

TRADITA? SCHERZAVO!

Una notizia inaspettata dato che Andrea Delogu e Francesco Montanari, da sempre lontano dai riflettori e che hanno scelto di celebrare un matrimonio per pochi intimi, erano solita scambiarsi romantiche dediche sui social. Il sospetto va solo a una dichiarazione di qualche tempo fa di Andrea che in un’intervista aveva fatto sapere, poi smentendo, di aver scoperto un tradimento del marito.

